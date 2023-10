Quelque 30.000 déplacés retournent dans le nord de Gaza, 18 journalistes tués

D'après l'Organisation des Nations Unies (ONU), quelque 30.000 déplacés ont regagné ces derniers jours le nord de la bande de Gaza "en raison de bombardements incessants dans le sud et les difficultés à trouver un abri adéquat". La représentation diplomatique de la Palestine auprès de l'Union européenne (UE), la Belgique et le Luxembourg ajoute jeudi dans un communiqué que 18 journalistes et 29 employés des Nations unies ont perdu la vie depuis le début des hostilités le 7 octobre.