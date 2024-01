Quelque 400 agriculteurs se mobilisent à Merksplas

Les agriculteurs exprimeront leur mécontentement toute la semaine et veulent profiter de la présidence belge du Conseil de l'Union européenne pour faire entendre leur voix. Ils seront notamment présents au symposium sur l'avenir de l'agriculture le jeudi 2 février à Gand et à l'occasion de la réunion informelle des ministres de la compétitivité (marché intérieur et industrie) les 8 et 9 février à Genk.

"Arrêtez de parler des agriculteurs et commencez à parler aux agriculteurs", a appelé mardi Lode Ceyssens, président du Boerenbond. "La déception de ces derniers jours s'est transformée en une volonté d'agir. Les agriculteurs travaillent d'arrache-pied mais ils ne se sentent pas respectés par le monde politique."