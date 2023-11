Quelque 900 personnes du secteur de l'enfance mobilisées à Bruxelles pour "plus de moyens"

Le secteur de l'enfance a manifesté dans les rues de la capitale mercredi matin afin de réclamer des mesures concrètes de la part du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont une revalorisation salariale et davantage de personnel. Les syndicats dénoncent notamment "l'absence de moyens" destinés au secteur.

"Pas de bras, c'est la cata", arborait la banderole en tête de cortège. Entre 900 personnes, selon la police, et 1.500, selon les syndicats, se sont ainsi rassemblées place de l'Albertine dès 11h00 pour dénoncer la "faiblesse des décisions prises par le gouvernement de la FWB". Les syndicats pointent "les problèmes conséquents qui se font de plus en plus criants", indique un communiqué.

"La situation se dégrade de jour en jour", affirment les syndicats. "Les jeunes s'orientent de moins en moins vers les filières de puériculture, et les puéricultrices et puériculteurs expérimentés quittent le secteur. Cette pénurie dégrade la qualité de l'accueil et impacte directement le nombre de places disponibles", ajoutent-ils.