Raoul Hedebouw tête de liste à Liège pour la Chambre

C'est dans cette province que le Parti du Travail de Belgique avait obtenu son meilleur score en 2019 aux élections pour la Chambre, y étant troisième parti derrière PS et MR. Raoul Hedebouw, député depuis 2014, était alors déjà à la manœuvre.

La figure de proue du parti précise jeudi qu'il fera campagne dans tout le pays, sa formation étant présente des deux côtés de la frontière linguistique. "Je participerai aux débats des présidents de parti du Nord et du Sud. Et je le ferai dans les différentes langues nationales. C'est une expérience unique dans l'histoire récente du pays, à l'image de notre parti, le seul à être encore national et à défendre l'unité du pays", assure le Liégeois.