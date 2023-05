Rappel de mousses au chocolat de la marque Marie Morin en raison de morceaux de verre

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire (Afsca) a décidé de rappeler mardi des mousses au chocolat à l'ancienne de la marque Marie Morin en raison de la présence possible de petits morceaux de verre dans les produits, suite à une notification via le système RASFF (système d'alerte rapide européen Food et Feed).