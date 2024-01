RDC: des opposants appellent à manifester contre les élections de décembre

Les opposants - Moïse Katumbi, Martin Fayulu et Floribert Anzuluni - n'ont toutefois pas appelé à des rassemblements ou des marches, mais demandé "à chacun, là où il est, de manifester son mécontentement, de se lever et de dire non".

Une manifestation avait été envisagée dès le 27 décembre à Kinshasa par l'opposition, mais elle avait été interdite par les autorités et étouffée dans l'oeuf par la police.