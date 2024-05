RDC: Kamerhe élu président de l'Assemblée nationale

Passé ensuite dans l'opposition, il avait fondé son parti, l'Union pour la nation congolaise (UNC), avant de devenir un allié de Félix Tshisekedi, au pouvoir depuis janvier 2019 et largement réélu le 20 décembre.

En 2020, alors directeur de cabinet du chef de l'Etat, il était accusé de détournement de fonds et condamné à vingt ans de prison. Il sera libéré un an plus tard et acquitté en appel en 2022.

En mars 2023, il revenait sur le devant de la scène comme ministre de l'Economie, avec rang de vice-Premier ministre.