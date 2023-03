Récolte record depuis 2011 pour le bon d'État

La campagne de mars du bon d'État a permis de récolter 262,3 millions d'euros, soit le montant le plus élevé depuis décembre 2011, a indiqué lundi le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem.

Quelque 217,9 millions d'euros concernent le bon d'État à trois ans avec un coupon de 2,60 % et 44,4 millions d'euros le bon d'État à dix ans avec un coupon de 3,00%.

La campagne de mars 2023 était la quatrième depuis la relance des émissions en juin de l'année dernière. Au total, 108,7 millions d'euros ont été récoltés l'année dernière. Un montant que cette première campagne de 2023 fait donc déjà plus que doubler.

Une fois de plus, les citoyens ont fait un usage accru de l'opportunité d'effectuer une souscription directe via le site web de l'Agence fédérale de la dette, afin de bénéficier d'une gestion gratuite via le Grand-Livre. Il s'agit de 21,6% du nombre total de souscriptions.