Reconversion du site de Caterpillar: l'appel à projets pour la logistique est lancé

Début février, les autorités régionales et communales avaient présenté le plan guide pour la reconversion du site. Trois secteurs d'activités y ont été définis: la logistique et la production qui occuperont 20 des 93 hectares disponibles; les activités événementielles et récréatives ainsi que les activités liées aux biotechnologies et aux sciences du vivant.

L'appel à projets pour le secteur de la logistique et de la production débutera par une sélection qualitative d'entreprises qui seront invitées à remettre leurs offres. Celles-ci devront répondre à des critères de création d'emplois pérennes, de timing et être porteuses d'une forte valeur ajoutée économique.