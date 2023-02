Réforme des pensions : La FEB critique sur les propositions de Karine Lalieux

"Cela n'a aucun sens de faire des prépensions, des crédits-temps de fin de carrière… quasiment un droit mais, de l'autre côté, de sanctionner les entreprises si elles emploient trop peu de gens", a déclaré lundi l'administrateur-délégué de la fédération patronale, Pieter Timmermans, sur les ondes de Radio 1. "On engagera un travailleur de plus de 60 ans qui, quelques mois plus tard, recourra à un système de retraite anticipée, et on sera sanctionné".

À ses yeux, il faut coupler le débat sur les fins de carrière au débat sur la réforme des pensions. "La solution se trouve dans une approche globale, où tous les systèmes de départ anticipé sont revus et où un lien est fait entre un départ anticipé et le fait de travailler plus longtemps", a-t-il ajouté.

Les projets de la ministre à propos d'une taxation accrue de la pension complémentaire de manière à faire converger les différents systèmes passent mal aussi auprès des employeurs, qui accusent la socialiste de rompre les engagements pris à propos du deuxième pilier. "Je demande de ne pas rompre l'accord et la confiance dans le deuxième pilier", a encore dit M. Timmermans.