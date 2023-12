Réforme du statut de fonctionnaire flamand: accord avec les syndicats socialiste et libre

Le gouvernement flamand a dégagé un accord avec les syndicats socialiste (ACOD) et libre (VSOA) sur une réforme du statut de fonctionnaire flamand, ont annoncé dans la nuit de vendredi à samedi la ministre flamande des Affaires intérieures, Gwendolyn Rutten et le ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA) sur le réseau social X (anciennement Twitter). Cet accord met définitivement fin au mouvement de grogne dans les écluses et ports au nord du pays, qui avait causé le blocage de centaines de navires ces derniers jours.