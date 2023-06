Réforme fiscale: le PTB exige davantage de Justice fiscale

Le secrétaire général du PTB, Peter Mertens, a réitéré samedi, dans le contexte du conclave gouvernemental fiscal, le plaidoyer de sa formation pour une plus grande justice fiscale.

La formation d'extrême gauche plaide en faveur d'une taxe sur les millionnaires et pour un prélèvement dans les surprofits des secteurs de l'énergie et de l'agro-alimentaire.

"Nous plaidons en faveur d'un tax shift équitable: les épaules les plus larges doivent porter la charge la plus lourde", a-t-il affirmé, par voie de communiqué.

Selon le secrétaire général du PTB, le % des plus riches détient près d'un quart des richesses, soit plus que les 70 % les plus pauvres de la population belge...

Peter Mertens considère que la taxe sur les comptes-titres qui est sur la table ne peut pas répondre à l'ambition de faire contribuer davantage les épaules les plus larges dans la mesure où les 38 milliardaires belges n'y placent pas leurs avoirs, d'après les chiffres du ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V).

A ses yeux, la taxe sur les millionnaires proposée par le PTB vise sans distinction tous les éléments composant la fortune des plus riches. Elle rapporterait au moins 8 milliards d'euros.