Rejet du recours contre le plafond d'indexation des baux commerciaux à Bruxelles

Adoptée en décembre 2022, l'ordonnance en question visait, sur le papier, à soutenir les petits commerçants, les artisans et à l'Horeca bruxellois en limitant l'indexation des loyers pour tous les baux commerciaux.

Le dispositif avait permis de limiter pendant un an l'indexation des baux commerciaux. L'indice proposé pour calculer la partie de l'inflation intervenant à partir de juin 2021 (début de l'augmentation en flèche des prix de l'énergie) était l'indice des prix à la consommation réduit des composantes énergétiques (électricité, gaz naturel, butane, propane, combustibles liquides, combustibles solides et carburants). Cet indice a augmenté moins vite que l'indice santé et permet donc de limiter à un niveau plus raisonnable l'augmentation des loyers commerciaux.