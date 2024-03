Rejets polluants dans la Meuse: Les autorités néerlandaises demandent un délai

L'Office des eaux du Limbourg, aux Pays-Bas, "souhaite répondre avec prudence" et a besoin de plus de temps pour le faire, a réagi son conseil d'administration dans une lettre envoyée cette semaine. Il demande un délai jusqu'au 15 avril. Le ministère néerlandais de l'infrastructure et de la gestion de l'eau a de son côté déjà indiqué qu'il ne serait pas en mesure de "répondre de manière substantielle à la mise en demeure" avant le 15 mars. Le ministère le fera néanmoins "dès que possible".

Un porte-parole de la ministre Demir a assuré que la Flandre étudie ces réponses et les analyse d'un point de vue juridique.