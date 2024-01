Rencontre entre les organisations agricoles et le gouvernement wallon mardi

Les ministres wallons de l'Agriculture Willy Borsus (MR) et de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo), rencontreront les représentants des organisations agricoles, mardi.

Après une rencontre entre Céline Tellier et la Fédération des jeunes agriculteurs lundi soir, M. Borsus et la ministre Tellier recevront mardi les représentants de la Fugea et de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA).

Une rencontre entre les représentants du monde agricole et le Premier ministre Alexander De Croo doit également avoir lieu mardi à 17h.