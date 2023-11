René Schyns, le Welkenraedtois à la tête de grandes expos comme "SOS Planet" est décédé

René Schyns, le Welkenraedtois à qui on le doit les expos "Tout Hergé", "J'avais 20 ans en 45", "SOS Planet", "Made in Belgium", "De Salvador à Dali", "J'aurai 20 ans en 2030", "Golden Sixties" ou plus récemment "Toutankhamon, à la découverte du pharaon oublié", est décédé ce vendredi 10 novembre, à l'âge de 84 ans, annonce la famille du défunt sur les réseaux sociaux.