Renouvellement du permis de Brussels Airport: Ecolo dénonce les petits jeux du MR

Hier/mardi, sept bourgmestres MR avaient regretté, au cours d'une conférence de presse, le peu de temps laissé aux pouvoirs publics pour répondre aux exigences de l'enquête publique lancée par la Région flamande.

"On voit très bien dans ce dossier que les jeux politiques ont pris le dessus sur le respect des citoyens et de leur bien-être. Quand il s'agit d'attaquer en justice le ministre compétent sur l'utilisation abusive de la piste 1, les bourgmestres libéraux répondent à l'appel. Mais quand il s'agit d'organiser une enquête auprès des citoyens et de trouver des solutions concrètes, il n'y a plus personne. C'est déplorable", pointe Simon Moutquin, député fédéral Ecolo du Brabant wallon.