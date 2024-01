Renouvellement du permis environnement de Bruxelles-National: avis négatif de la Wallonie

Le gouvernement wallon a rendu un avis défavorable sur le renouvellement du permis d'environnement de l'Aéroport de Bruxelles-National, situé en Région flamande, "tel qu'il est étudié et présenté", a-t-il annoncé jeudi.

Il déplore également que le territoire wallon n'a pas été pris en compte dans l'étude d'incidence environnementale qui ne comprend aucune donnée sur les nuisances sonores du trafic aérien subies par les citoyens wallons (nombre de vols survolant la Wallonie, pics de bruits, etc.).

L'exécutif régional estime en effet que les délais de consultation prévus par la Flandre - 50 jours - sont trop courts et regrette le manque de collaboration concernant l'envoi et la traduction des documents.

Le gouvernement demande dès lors que cette étude d'incidence soit revue et complétée "de manière à prendre en compte le survol du territoire wallon afin de réduire les impacts négatifs sur les citoyens, notamment en termes de bruit".

Il appelle encore à ce qu'aucun aménagement sur la piste 01 permettant d'augmenter sa capacité ne soit réalisé et que la Wallonie, les communes et les associations concernées par le survol des avions en provenance de l'aéroport de Bruxelles-National soient davantage inclues dans les discussions autour de l'aéroport et des nuisances qu'il provoque.

Le gouvernement wallon souhaite par ailleurs, bien que cela relève de la compétence du Fédéral, qu'une autorité indépendante de contrôle des nuisances sonores soit créée pour Bruxelles-National, comme c'est le cas en Wallonie.