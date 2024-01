Reprise du travail incertaine au TEC: "Nous sommes passés de 56 agressions à 150 en 2023"

La reprise du travail des conducteurs de bus du TEC Liège-Verviers est incertaine, a communiqué mardi après-midi le directeur marketing et de la communication Stéphane Thiery à l'agence Belga. Des discussions ont eu lieu toute la journée entre la société, les syndicats, les parquets et bourgmestres face à l'augmentation des cas d'agression et d'incidents sur les lignes de bus.