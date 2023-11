Resa se dote d'un holding "afin de répondre aux besoins de la transition énergétique"

Resa, le principal gestionnaire de réseaux de distribution (GRD) d'électricité et de gaz de la province de Liège, s'est doté d'un holding, appelé Resa Holding, "afin de répondre aux nécessités et aux besoins de la transition énergétique", indique ce dernier jeudi. De la sorte, ce holding pourra détenir non seulement le GRD, qui est actuellement une filiale de l'intercommunale liégeoise Enodia, mais aussi une société active dans cette transition, justifie-t-il.