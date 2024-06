Restauré, le château Tournay-Solvay est prêt à héberger le centre BEL de recherche

L'édifice a retrouvé un éclat fidèle à son histoire et à l'architecture de Constant Bosmans et d'Henri Vandeveld, ses créateurs en 1882, ainsi que de Jules Brunfaut, qui l'a transformé en 1905.

Situé au cœur d'un site classé Natura 2000, le lieu hébergera le centre BEL, initiales des physiciens Brout, Englert et Lemaître. Ce centre entend en effet développer l'action de Robert Brout et de François Englert - prix Nobel de Physique 2013 - ainsi que de Georges Lemaître, qui fut à l'origine de la théorie du Big Bang, tant dans le domaine de la recherche que dans la collaboration entre institutions universitaires.

"Mais il reste beaucoup à faire par les quatre universités et avec l'aide de la Région, pour que le Centre BEL s'implante et croisse dans ce cadre de rêve", a-t-il affirmé jeudi, en présence, notamment, de François Englert, et du vice-recteur de l'ULB à la recherche et à la valorisation, Maris Gilbert, ainsi que de la secrétaire d'État bruxelloise à l'Innovation Barbara Trachte.