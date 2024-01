Retards entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi en raison d'intrusion sur les voies

Des personnes sur les voies entre les gares de Bruxelles-Nord et de Bruxelles-Midi ont provoqué, lundi vers 13h30, de nombreux retards et de possibles annulations sur la liaison Nord-Sud, la ligne ferroviaire la plus fréquentée de Belgique. Les deux incidents ont été réglés depuis, indique Bart Crols, porte-parole de la SNCB, mais il faudra attendre un certain temps avant que les trains ne circulent à nouveau normalement.