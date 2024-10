Retour aux urnes pour les Belges, quatre mois plus tard

Quatre mois après les élections législatives, rebelote! Mais cette fois, à l'échelon local. Un nombre non définissable d'électeurs (en raison de la suppression du vote obligatoire en Flandre) doit se rendre ce dimanche aux urnes pour élire les conseils communaux des 581 entités du pays, qui ne seront bientôt plus que 565, ainsi que les 10 conseils provinciaux. S'y ajoutent quelques originalités spécifiques à Anvers (conseils de district) et aux communes à facilités (conseils de CPAS).

Si cette année 2024 est si riche en élections, c'est une pure coïncidence: les assemblées locales sont élues pour six ans, les assemblées parlementaires renouvelées en juin le sont pour cinq. La proximité des deux scrutins n'est cependant pas sans incidence sur la stratégie des partis, et les observateurs s'empresseront d'analyser si les grands gagnants de juin, dont le MR et les Engagés côté francophone, engrangent également de précieuses victoires à l'échelon le plus proche du citoyen. On surveillera aussi de près les extrêmes, de droite comme de gauche: parviendront-elles à se mêler au pouvoir dans les hôtels de ville et maisons communales?

En Flandre, la grande inconnue est le taux de participation, car l'obligation de vote est abrogée à l'échelon local pour la toute première fois. Les électeurs potentiels ne sont plus "convoqués", mais "invités" à se déplacer vers l'isoloir.