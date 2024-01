Réunion d'urgence des pays andins

Ces pays -- Colombie, Pérou, Bolivie, Equateur-- entendent définir des actions communes contre la prolifération et l'expansion des gangs se livrant au trafic de drogue et au racket, et dont les ramifications internationales ont mis en état d'alerte les zones frontalières.

"Cette réalité nous oblige à agir de manière coordonnée", a souligné le chef du gouvernement péruvien Alberto Otarola. "Il n'y a pas de pays sûr si le voisin souffre de l'assaut insensé de ces groupes. Ce problème doit être affronté avec force", a-t-il ajouté.