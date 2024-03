Rififi chez DéFI: deux élus locaux, dont Michaël Loriaux, quittent la liste régionale

Deux élus locaux de Woluwe-Saint-Lambert, politiquement proches du bourgmestre Olivier Maingain, ont annoncé lundi quitter la liste régionale DéFI, en signe de protestation contre les derniers évènements qui ont secoué le parti. Michaël Loriaux et Charles Six, respectivement 11e et 31e sur la liste DéFI pour le Parlement bruxellois, choisissent de se concentrer sur le scrutin local d'octobre.