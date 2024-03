Rififi chez DéFI: le Conseil général valide une composition remaniée de liste régionale

Derrière le trio de tête confirmé (Bernard Clerfayt, Joëlle Maison et Fabian Maingain), et Ludivine de Magnanville, la formule retenue, à quelque 90% des votants, est sensiblement différente de la mouture initiale. Les députés sortants Jonathan de Patoul et Marc Loewenstein reviennent ainsi dans le parcours, en cinquième et septième place, entourant Gisèle Mandaila (sixième), et devançant l'ixelloise Alexandra Philippe, le schaerbeekois Emin Ozkara, et Fatima Salek.

Le chef du groupe DéFI au conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert, Michaël Loriaux qui pouvait espérer la cinquième place dans la proposition recalée en début de séance, devra mener campagne depuis la onzième,