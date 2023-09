Roger Vangheluwe "a écrit une lettre au pape"

L'ancien évêque de Bruges Roger Vangheluwe, qui a reconnu des violences sexuelles perpétrées sur son neveu, a écrit une lettre au pape cette semaine, a-t-il déclaré à l'évêque d'Anvers Johan Bonny. Selon Mgr Bonny vendredi, on ignore si cette lettre contient une demande d'être relevé des titres d'évêque et de prêtre, comme le prélat l'a demandé.

La missive intervient après la visite de l'évêque anversois et d'un de ses collègues à Roger Vangheluwe à l'abbaye de Saint-Pierre de Solesmes en France, où réside l'octogénaire. "Nous avons discuté pendant deux heures et clarifié notre demande de révocation de ses droits et devoirs en tant qu'évêque et prêtre", a précisé Mgr Johan Bonny. Cette laïcisation priverait Mgr Roger Vangheluwe de l'ordination, donc de son titre d'évêque qu'il porte toujours actuellement. Le tête-à-tête constituait une "première en 12 ans", a souligné l'évêque anversois.

Ce dernier, "au nom de l'ensemble de la conférence épiscopale", avait soumis sa demande à l'ancien évêque de Bruges qui, lors d'une interview télévisée, avait qualifié de "petite relation" les violences sexuelles commises pendant plusieurs années sur son neveu. L'intéressé avait ensuite sollicité "une courte période de réflexion".