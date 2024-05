Rousseau : la scission prônée par le Belang mène aux mêmes échecs que le Brexit

Dans son discours à l'occasion de la fête du travail, l'ex-président de Vooruit, Conner Rousseau, qui poussera la liste de son parti en Flandre orientale, a mis en garde, mercredi, contre la scission du pays telle que proposée par le Vlaams Belang. Selon le ténor socialiste, c'est un scénario de type Brexit qui se profile, emmenant son lot de détérioration de la situation des travailleurs, des soins de santé et de l'économie.

M. Rousseau a établi une comparaison du projet des extrémistes flamands avec le Brexit, l'opération de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

"L'extrême droite avait promis que le départ de l'Europe, serait bon pour les travailleurs, pour les soins de santé et pour l'économie. Mais après une décennie de palabres, elle a obtenu une régression pour les travailleurs, une régression pour les soins de santé et une économie qui se porte plus mal."

"Je ne veux pas d'un Brexit en Belgique", a déclaré Rousseau. "Nous n'avons pas le temps de passer 10, 20, 30 ans à négocier la fin du pays." Vooruit veut offrir des "solutions" aux travailleurs, a-t-il déclaré: "un salaire plus élevé, des investissements supplémentaires dans les soins de santé, une économie forte".