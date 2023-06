Royaume-Uni: l'ancien chef de la police des polices inculpé pour viols sur mineure

L'ancien chef de la police des polices britannique a été inculpé pour viols et agressions sexuelles sur une mineure, une affaire qui vient s'ajouter à une série de scandales impliquant les forces de l'ordre britanniques, a indiqué le parquet vendredi.

Michael Lockwood, 64 ans, avait annoncé en décembre sa démission de la tête de l'IOPC (Independent Office for Police Conduct), la police des polices britannique. Dans un contexte de crise de confiance envers la police britannique, le gouvernement avait alors expliqué qu'il faisait l'objet d'une enquête pour des faits anciens.

Il a été officiellement inculpé vendredi pour trois viols et six agressions sexuelles sur une enfant de moins de 16 ans, a indiqué le Crown Prosecution Service (CPS, le parquet britannique). Les faits se seraient déroulés entre octobre 1985 et mars 1986.