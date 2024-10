Royaume-Uni : les conservateurs s'offrent un duel à droite toute pour désigner leur chef

Les 121 députés conservateurs ont éliminé l'ancien ministre des Affaires étrangères et de l'Intérieur James Cleverly, figure plus centriste et troisième candidat encore en course après une série de votes.

Kemi Badenoch, ancienne ministre du Commerce extérieur de 44 ans, est arrivée légèrement en tête avec 42 voix, devant Robert Jenrick, ancien secrétaire d'État à l'Immigration, qui a rassemblé 41 voix. James Cleverly en a récolté 37.