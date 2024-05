Royaume-Uni: nouvelles défaites électorales attendues samedi pour les conservateurs

Les Tories au pouvoir depuis 14 ans au Royaume-Uni ont connu leur pire défaite en 40 ans pour un scrutin local, au cours duquel les électeurs étaient appelés à voter pour une législative partielle - gagnée par le Labour - et pour renouveler une partie des milliers d'élus locaux en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que onze maires.

Selon les résultats publiés à ce stade, le Labour a gagné plus de 170 sièges et va diriger 8 conseils locaux supplémentaires, tandis que les conservateurs ont perdu près de 450 sièges et lâché la main sur 10 conseils locaux.