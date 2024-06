Royaume-Uni: Rishi Sunak "blessé" par une injure raciste de la campagne de Farage

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak s'est dit profondément "blessé" et "en colère" vendredi après avoir été la cible d'une injure raciste de la part d'un membre de Reform UK, le parti nationaliste et anti-immigration de Nigel Farage, révélée jeudi.

Un militant de ce parti fondé par le champion du Brexit, a été filmé en train de tenir des propos racistes, notamment contre le chef du gouvernement conservateur d'origine indienne, sans savoir qu'il était enregistré à son insu par la chaîne Channel 4.

"Mes deux filles se retrouvent à voir et à entendre des gens de Reform UK, qui font campagne pour Nigel Farage, me traiter de +putain de Paki+. Ca me blesse. Et ça me met en colère", a déclaré Rishi Sunak, la voix brièvement brisée par l'émotion, au lendemain de la diffusion de ce reportage.