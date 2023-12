RSF: le nombre de journalistes tués en baisse malgré "la tragédie" au Proche-Orient

En 2023, 45 journalistes dans le monde ont été tués en faisant leur métier, un plus bas depuis 2002 malgré la "tragédie" de la guerre Israël-Hamas, où au moins 17 ont perdu la vie, dont 13 à Gaza, selon le bilan annuel de RSF publié jeudi.

L'an passé, le bilan mondial des journalistes tués avait été de 61. Il faut remonter à plus de 20 ans pour trouver un total plus bas que cette année (33 en 2002), où plus du tiers des pertes est lié au conflit au Proche-Orient.

"Cela ne réduit en rien la tragédie à Gaza, mais on observe une baisse régulière, très loin des plus de 140 journalistes tués en 2012, puis en 2013", explique à l'AFP le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire.