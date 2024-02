Saisir des fonds de Fedasil "n'aura que des conséquences négatives"

Alors qu'un collectif d'ONG belges s'est vu autorisé à saisir jusqu'à 2,9 millions d'euros sur les comptes de Fedasil selon une décision de la cour d'appel de Bruxelles du 23 janvier, le cabinet de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, a souligné qu'aucune saisie de ces fonds n'était pour l'instant effective, et a annoncé que l'agence fédérale fera appel de la décision.

"Au cours des deux dernières années, des efforts considérables ont été fournis pour trouver des places d'accueil supplémentaires, et des dizaines de nouveaux centres ont été ouverts. Nous poursuivons ces efforts, mais il est évident que les centres d'accueil ne suffiront pas à eux seuls à atteindre les objectifs fixés", conclut le cabinet.

Il rappelle que l'agence fédérale se tient "toujours prête" à collaborer avec la société civile pour déployer des abris supplémentaires, et qu'elle le fait actuellement avec plus de 18 organisations différentes. Fedasil organise également depuis des années des appels à projets avec des fonds fédéraux ou européens, pour "aider à trouver des places d'accueil pour les demandeurs d'asile ou des logements pour les réfugiés reconnus".

"Notre pays subit de trop fortes pressions. Nous avons besoin de frontières extérieures plus solides, et chaque pays européen doit faire sa part de l'effort", a déclaré Mme De Moor, qui dit travailler à des réformes structurelles dans le cadre du nouveau Pacte européen sur la migration et l'asile.