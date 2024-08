Sammy Mahdi appelle au respect mutuel et à dépasser ses tabous

Le président du CD&V Sammy Mahdi a appelé mercredi chaque partenaire de la potentielle coalition fédérale Arizona à faire preuve de "respect mutuel" et à "dépasser ses tabous".

"Tout le monde doit être constructif", a-t-il ajouté à son arrivée au siège de la N-VA, en compagnie du ministre des Finances sortant Vincent Van Peteghem.

Le formateur Bart De Wever a décidé d'organiser des réunions bilatérales avec chacun des quatre autres partis pressentis pour former la future coalition gouvernementale fédérale avec la N-VA, à savoir Vooruit, le CD&V, le MR et Les Engagés. Ces entretiens ont lieu ce mercredi en fin de matinée et en début d'après-midi.