Samuel Cogolati et Marie Lecocq sont les nouveaux co-présidents d'Ecolo: ils succèdent à Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane

Samuel Cogolati et Marie Lecocq ont été désignés co-présidents d'Ecolo samedi à l'occasion de l'assemblée générale du parti.

Il succède au binôme formé par Jean-Marc Nollet et Rajae Maouane qui avait démissionné dans la foulée des élections du 9 juin.

Le duo l'emporte avec 585 voix contre 228 pour le tandem Marie-Colline Leroy et Gilles Vanden Burre.

Les nouveaux co-présidents entendent ouvrir davantage le parti. "L'écologie populaire a besoin de tout le monde. Nous voulons ouvrir les portes et les fenêtres du parti", a clamé Mme Lecocq.

"Vous avez envoyé un signal très clair pour l'écologie populaire", a lancé M. Cogolati à l'issue du vote. "Vous avez fait le choix d'une écologie qui doit rassurer, protéger et enthousiasmer", a-t-il ajouté.

"Nous sommes à trois mois des élections communales et provinciales et nous vous fixons un défi: aller au maximum sur le terrain et y faire rayonner l'écologie", a conclu M. Cogolati.