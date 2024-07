Samuel Cogolati renonce à son indemnité de sortie de député

Deuxième sur la liste écologiste en province de Liège, M. Cogolati n'a pas été réélu le 9 juin. Les députés n'ont pas droit à des allocations de chômage s'ils perdent leur mandat mais touchent une indemnité de sortie. Après cinq ans passés à la Chambre, M. Cogolati avait droit à 120.000 euros. Puisqu'il disposera d'un salaire en tant que co-président de son parti, il a choisi de ne pas toucher cette somme.

"Il n'est pas question d'utiliser l'argent public prévu comme filet de sécurité alors que j'ai à présent un travail et un salaire. Vu que j'ai retrouvé une importante mission comme co-président d'Ecolo, j'ai renoncé aux 120.000 euros d'indemnités de sortie de la Chambre. Pour moi, il n'y a aucun souci d'être attaqué sur le fond de nos propositions. En revanche, je veux être irréprochable sur le plan éthique. Je me suis engagé pour faire de la politique autrement, pas pour me remplir les poches. Et ça, je m'y engage concrètement", a expliqué M. Cogolati.