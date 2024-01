Sans investissement, la pérennité des ponts wallons est menacée à moyen terme

Sans inflexion des trajectoires techniques et financière, la pérennité du parc de ponts wallons est menacée à moyen terme. C'est l'une des principales conclusions de l'étude commandée par l'administration régionale au bureau suisse IMDM-EPFL et réalisée entre le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.

Le rapport de cet audit consacré à la gestion des ponts et des murs de soutènement wallons et aux scénarios de leur réhabilitation sur les 30 prochaines années sera présenté ce jeudi après-midi en commission Mobilité du parlement wallon.

Le réseau routier régional wallon compte environ 6.000 ponts et murs de soutènement. La plupart de ces constructions ont aujourd'hui entre 40 et 60 ans. Or, la politique de maintenance pratiquée est "essentiellement basée sur des actions correctives, voire palliatives, - moins dispendieuses à court terme - d'ambition plutôt modeste, de nature à ne pas suffisamment préserver les ouvrages des phénomènes de dégradation et, par conséquent, n'empêche pas leur vieillissement", ressort-il du rapport que Belga a pu consulter.