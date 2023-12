Sarah Schlitz emmènera Ecolo en province de Liège suivie de Samuel Cogolati

L'un et l'autre occupaient déjà ces places lors du scrutin de 2019. Mme Schlitz a rappelé son engagement en faveur de la protection des femmes. "En m'accordant leur confiance, les militant·e·s écologistes m'encouragent à poursuivre les combats que j'ai menés, au gouvernement et au parlement, pour l'égalité, la protection des femmes et bien sûr l'écologie. La prochaine législature sera cruciale pour accélérer et amplifier la transition, obtenir des avancées féministes ou renforcer nos services publics. Je suis fière de mener une liste forte et unie", a-t-elle déclaré.

Spécialisé dans les matières internationales, M. Cogolati s'est fait connaître par une proposition de résolution sur le risque de génocide des Ouïghours, communauté musulmane de Chine cible de persécutions, qui lui a valu d'être sous le coup de sanctions par Pékin.