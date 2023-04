Sarah Schlitz juge les "allégations scandaleuses"

Dans une réaction à Belga, le cabinet de Sarah Schlitz juge ces "allégations scandaleuses". "Comme la Secrétaire d'État l'a expliqué en commission, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes lui a proposé d'apposer les deux sources de financements sur les projets, la Secrétaire d'État a validé leur proposition. Elle a regretté cette maladresse en commission et a reçu une réprimande pour ça. La Secrétaire d'État avait déjà fait prévenir les associations en préventive de retirer son logo personnel. L'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes a modifié son guide de subventions afin de ne plus/pas demander aux associations de cet appel à projets dont le projet est toujours en cours d'afficher le logo personnel de la Secrétaire d'État, ce qui est par ailleurs conforme à l'avis de la commission en question. Tout ceci a été expliqué en toute transparence en commission."

Selon le quotidien, il est inscrit dans le guide de l'appel à projet "Tant qu'il le faudra !", permettant de recevoir des subsides dans le cadre de l'égalité des genres, "l'organisation s'engage à faire mention du soutien de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et de la secrétaire d'État."

Pour le député N-VA Sander Loones, à l'origine de l'affaire, Sarah Schlitz a menti au Parlement. "Ainsi, le secrétaire d'État a non seulement violé la loi, mais n'a pas non plus agi de manière éthique", indique-t-il dans un communiqué.

"Nous regrettons ces attaques incessantes et injustifiées sur le travail de la Secrétaire d'État et sur les projets d'égalité et de justice sociale qu'elle soutient", répond le cabinet.