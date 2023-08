Scènes d'émeutes à Oupeye à la suite du décès d'un jeune homme

"Je n'ai jamais vu ça à Oupeye, ce sont de véritables scènes de guérilla urbaine et d'émeutes auxquelles on a assisté. On ne voit ça que dans des grandes villes ou au journal télévisé, et on a vécu ça dans un village de 6.000 habitants", réagit le bourgmestre. "Ce sont les policiers qui ont directement été visés, avec la mise en place de pièges pour tenter de piéger les policiers et de s'en prendre aux hommes, l'utilisation de cocktails molotovs, pour venger la mort du jeune homme décédé ce vendredi."

Afin de contenir les manifestants, les autorités locales ont dû demander du renfort aux zones de police environnantes, dont celle de Liège, et à la réserve fédérale. Les policiers ont notamment dû faire usage d'autopompes et de gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, et les pompiers sont intervenus pour éteindre des débuts d'incendie. "Les faits se sont déroulés entre 22h et 3h du matin et se sont concentrés autour du château d'Oupeye, identifié comme le centre du pouvoir dans la commune. Il n'y a pas de policiers blessés, mais les hommes sont choqués", précise encore le bourgmestre.