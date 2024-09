Schaerbeek: la liste MR-Engagés avance ses "priorités absolues"

Des quartiers propres et sûrs, une mobilité réévaluée, le soutien à la classe moyenne et la dynamisation de l'économie locale figurent au premier rang des priorités de la liste MR-Engagés de Schaerbeek, a fait savoir vendredi la tête de liste Audrey Henry (MR).

"La propreté et la sécurité sont le socle d'un savoir-vivre ensemble. Nous souhaitons donc augmenter le nombre d'agents constatateurs et acquérir des caméras mobiles pour mieux lutter contre les infractions liées à la propreté. Nous voulons aussi renforcer la police de proximité et la brigade cycliste", a détaillé Audrey Henri, dans un communiqué de la liste.

En matière de mobilité, le cartel estime urgent de réévaluer les plans de mobilité en concertation avec les citoyens et de revenir aux zones bleues là où c'est possible. Il souhaite augmenter les tickets de stationnement gratuits pour les visiteurs et donner la priorité aux piétons en doublant les montants dédiés à la rénovation des trottoirs et en luttant contre le stationnement anarchique des trottinettes.