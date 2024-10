SCHAERBEEK: Rassemblement de soutien en faveur de Koyuncu; Köse revient sur son ralliement

Une centaine de personnes se sont rassemblées mardi midi en soutien à Hasan Koyuncu (PS) devant la Maison communale de Schaerbeek. Selon elles, c'est à cet élu qu'il revient de ceindre l'écharpe maïorale après son succès aux élections de dimanche et non à la tête de liste MR-Engagés, Audrey Henry.

La liste MR-Engagés a revendiqué en début de matinée le poste de bourgmestre de la Cité des ânes. Elle a invoqué le ralliement, entretemps démenti par l'intéressé, d'un élu de la liste 1030-Ensemble, Saït Kose, un ex-échevin. En cas de ralliement avéré, son nombre d'élus au conseil communal passe passerait t à 11 et dépasserait donc le PS.

Audrey Henry avait annoncé qu'elle prenait la direction des négociations en vue de constituer une coalition et revendiquait le poste de bourgmestre. Les manifestants ne l'entendent pas de cette oreille. La liste PS est arrivée en tête dimanche et M. Koyuncu a recueilli le plus de voix de préférence dans la commune, ont-ils rappelé.