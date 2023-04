"Schlitz a bien demandé l'usage de son logo personnel"

Cependant, dans le guide de l'appel à projet "Tant qu'il le faudra !" , permettant de recevoir des subsides dans le cadre de l'égalité des genres, il est clairement stipulé que "l'organisation s'engage à faire mention du soutien de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes et de la secrétaire d'État."

Pour le député N-VA Sander Loones, à l'origine de l'affaire, Sarah Schlitz a menti au Parlement. "Ainsi, le secrétaire d'État a non seulement violé la loi, mais n'a pas non plus agi de manière éthique", indique-t-il dans un communiqué.

Interrogé, le cabinet Schlitz a promis une réponse.