Se parquer en rue dans le centre-ville d'Anvers bientôt pratiquement réservé aux riverains

À partir du 1er août, les usagers lambdas de la route ne pourront plus se parquer entre les grands boulevards de Leien et les quais Scheldekaaien, qui encerclent le centre historique. Ils devront dès lors se rabattre sur des parkings construits en surface ou souterrains.

Cette nouvelle politique de stationnement doit permettre au coeur de la Métropole, datant du 16e siècle, de respirer à nouveau en se débarrassant des véhicules de visiteurs qui, en quête d'une place, font tours et détours. Les bornes de paiement disparaîtront donc aussi des trottoirs, et il ne sera plus possible d'enregistrer sa plaque sur les applications de stationnement dans cette zone.