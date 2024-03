Sécurité: la CGSP Police Bruxelles réclame de réinvestir dans le personnel de proximité

La CGSP, section police de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles, estime, dans un communiqué mercredi, qu'il faut "évaluer adéquatement la situation sécuritaire en Belgique". Et que pour ce faire, il est nécessaire de "se pencher sur le taux de criminalité ville par ville et de mener des enquêtes approfondies dans les quartiers en interrogeant les habitants sur leur sentiment de sécurité".

Si ceux-ci "signalent une absence visible de policiers dans les rues, cela témoigne clairement d'un déficit en personnel policier. De même, l'absence de connaissance des agents de quartier par les citoyens indique une inexistence de police de proximité", estime le syndicat.

La CGSP Police Bxl-Capitale-Ixelles est d'avis que "des investissements adéquats dans les forces de l'ordre, y compris la création et le maintien d'une police de proximité efficace, sont indispensables pour garantir la sûreté et le bien-être de tous". Le problème de sécurité des inspecteurs de quartier qui patrouillent seuls et qui sont chargés de surveiller les individus libérés sous conditions à Bruxelles est alarmant, ajoute-t-elle.