Sécurité routière: les contrevenants récidivistes plus sévèrement punis

Les automobilistes auteurs d'infractions à répétition seront plus sévèrement sanctionnés à l'avenir, annoncent mercredi les ministres fédéraux de la Mobilité Georges Gilkinet et de la Justice Paul Van Tigchelt dans les journaux du groupe Rossel ainsi qu'à Het Laatste Nieuws.

La mesure, qui vise à pallier l'absence d'accord politique sur l'instauration du permis à point en Belgique, prévoit que l'accumulation sur une période déterminée d'infractions punies aujourd'hui d'une simple amende pourra à l'avenir mener l'auteur à comparaître devant le tribunal de police.

En fonction de la gravité des infractions et de leur répétition, le juge pourra alors condamner l'auteur non seulement à une amende plus lourde, mais au besoin lui retirer son permis pour un minimum de 8 jours à 5 ans au maximum.