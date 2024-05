Si De Wever n'est pas Premier ministre, la N-VA choisit l'opposition

"Je suis le seul en qui j'ai confiance pour être Premier ministre", avait déjà laissé entendre le président des nationalistes. Dans cet entretien, il persévère dans cette voie. Le 16 rue de la Loi est-il une condition pour entrer dans un gouvernement fédéral? "Pour moi, personnellement, oui. Car si l'on a quelqu'un d'autre - regardez l'actuel Premier ministre - on ne trouvera plus de chausse-pied pour l'en sortir", a-t-il lancé.

"Notre dette atteint 605 milliards d'euros et nous allons avoir le plus grand déficit budgétaire d'Europe. Une personne qui dit aujourd'hui: 'Youpie, je veux devenir Premier ministre', c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou qui est fou. Un des deux. Je ne veux pas être Premier ministre parce que ça fera beau sur mon faire-part de décès. Je ne suis pas comme ça. Le prochain Premier ministre s'attend à un tsunami de misères, des économies draconiennes et des réformes", a-t-il averti.

Durant le débat télévisé entre M. De Wever et le président du PS, Paul Magnette, ce dernier a rejeté l'idée de voir le président de la N-VA devenir Premier ministre. Et inversement, les nationalistes n'entendent pas entrer dans un gouvernement fédéral dont M. Magnette serait le Premier ministre.