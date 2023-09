Si le salaire du CEO augmente, les autres salaires doivent suivre, estime Vooruit

Le nouveau patron de l'entreprise publique, Chris Peeters, bénéficiera d'un paquet salarial plus élevé que celui de son prédécesseur, Dirk Tirez, grâce entre autres à une prime unique à la signature de 250.000 euros. L'offre de cet avantage visait à attirer un "candidat de très grande qualité".

"Tout qui travaille dur au jour le jour a droit à un salaire digne", estime la socialiste flamande. "Mais nous constatons que les CEO d'une grande entreprise comme bpost ont plus de possibilités. Mon frère est facteur et doit combiner deux emplois pour joindre les deux bouts. En attendant, le nouveau CEO gagnera 52 fois plus qu'un simple postier. Cela ne peut quand même pas être ça l'objectif?"