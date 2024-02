Signé Giltay: réfugiés, loin des yeux, loin du coeur

Partager:

Le 17 janvier 2023 à Londres, la Chambre des Communes a adopté un projet de loi visant à délocaliser les demandeurs d’asile au Rwanda. Bien que vivement critiquée par le Haut-commissariat pour les réfugiés de l’ONU, cette volonté d’externaliser la question des réfugiés, séduit de plus en plus de pays Européens.

C’est une victoire pour le Premier ministre conservateur Rishi Sunak. Après deux jours de débat houleux avec l’opposition travailliste qui a promis de l’abroger un jour, son projet a finalement été adopté par 320 voix contre 276. Une première version avait été rejetée par la cour suprême britannique qui l’avait considéré comme illégale, car ne garantissant pas la sécurité des demandeurs d’asile envoyés en Afrique. Le gouvernement a répondu en déclarant que le Rwanda était aujourd’hui un pays sûr.De son côté, la chambre des Lords a adopté ce projet de la loi, en seconde lecture après 6 heures de débat. Mais il n’y a pas eu de vote formel chez les Lords, ce qui signifie que chaque article va être étudié de nouveau minutieusement. Qu’importe pour le gouvernement, s’ils peuvent retarder et rediscuter un traité, les Lords n’ont pas le pouvoir de l’abroger. Rwanda terre d’asile?

Le projet britannique est assez hallucinant car il consisterait à envoyer au Rwanda les clandestins, interpellés au Royaume Uni. Ils pourront dans ce pays de la région des grands lacs, autrefois sous mandat belge, déposer leur demande d’asile. Cependant, quelle que soit la décision, même si elle était positive, ils ne pourraient jamais retourner en Grande-Bretagne. C’est le Rwanda qui leur accorderait l’asile, et ils seraient contraints d’y résider. Pour ce faire, Londres a signé le 5 décembre 2023 un traité avec Kigali, qui assurerait donc la sécurité des candidats à l’exil, en excluant leur expulsion vers leur pays d’origine. Paul Kagame le président Rwandais a confirmé lors du Forum de Davos que son pays avait reçu 240 milliers de livres sterling (environ 280 millions d’euros) pour se charger de l’accueil et du traitement administratif des migrants, 50 autres millions devraient être versés cette année. Actuellement, 175 000 personnes sont en attente d’une décision d’asile au Royaume-Uni, et même si les traversées de la Manche se font moins nombreuses, 30 000 migrants ont encore réussi en 2023 à traverser le Pas-de-Calais, du nord de la France aux côtes anglaises. Ce projet est d’autant plus étonnant que le HCR, le comité de l’ONU pour les réfugiés, l’estime non-compatible avec le droit international. Il frise même l’absurdité dans la mesure où la région du monde qui accueille déjà le plus grand nombre de personnes déplacées est l’Afrique subsaharienne. Les cyniques répondront : "Ils ne sont plus à 175 000 près…" De surcroît, il n’y a pratiquement aucun Africain parmi les candidats à l’exil Outre-Manche. Les plus nombreux sont les Afghans, suivis des Iraniens, des Turcs, des Erythréen et de Irakiens. Si les citoyens de ces pays cherchent à s’installer chez le roi Charles, c’est parce qu’ils y ont de la famille ou qu’il y existe une diaspora susceptible de les aider. Ce qui n’est pas le cas au Rwanda.

En Italie aussi Un autre pays est sur le point de finaliser un projet de "délocalisation" du même type, c’est l’Italie. Le gouvernement de Georgia Meloni a négocié avec l’Albanie la construction sur place de deux centres d’accueil destinés aux migrants secourus dans les eaux italiennes. 3000 demandeurs d’asile pourraient y être transférés tous les mois dans l’attente du traitement de leur dossier. À l’issue de la procédure, ils seraient soit admis dans la péninsule, soit rapatriés dans leur pays d’origine. Le 29 janvier 2024, la cour constitutionnelle albanaise a donné son accord. Il y a une différence de fond entre le projet italien et son modèle anglais. L’Italie étant toujours membre de l’Union européenne, elle doit se conformer à des règlements qui ne s’imposent plus à l’Angleterre du Brexit. Ainsi, les camps, bien que situés en Albanie, seront sous juridiction italienne, un peu comme s’il s’agissait d’enclaves européennes en Albanie. C’est d’ailleurs pourquoi l’Italie ne délocalisera dans ces camps que des migrants récupérés en mer, et non ceux qui auront réussi à mettre pied sur la péninsule.